Demi Vollering: "Mon équipe m'a donné la confiance nécessaire"

"Après mes deux troisièmes places, j'ai enfin gagné la Flèche wallonne, c'est incroyable", a expliqué Demi Vollering. "Je ne peux que saluer le travail de mon équipe qui a été parfaite pendant toute la journée en livrant un très gros travail pour nous permettre de prendre le contrôle de la course. J'avoue que je n'avais pas les meilleures sensations au départ et que j'étais assez nerveuse, sachant que j'étais toujours passée tout près du succès à Huy, où j'ai toujours été trop juste dans le Mur. Mais mon équipe a cru en moi et cela m'a donné de la confiance nécessaire. Ma coéquipière Marlen Reusser a fait un gros travail pur revenir sur une échappée dans la finale comprenant notamment Annemiek van Vleuten. J'ai pris sur moi dans le dernier passage de la côte de Cherave où j'ai fait exploser le groupe derrière Spratt qui a été rejointe. Je me suis ensuite lancée dans le Mur de Huy à mon rythme, j'ai été surprise par l'écart qui s'est créé. J'ai encore relancé dans la côte et j'ai pu tenir bon jusqu'au bout et contrer mes adversaires. Je suis très satisfaite de ma saison des classiques et de celle de mon équipe. Rendez-vous dimanche à Liège-Bastogne-Liège", a conclu Vollering, qui a signé le doublé Amstel Gold Race - Flèche wallonne.