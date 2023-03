Deux coureurs d'INEOS Grenadiers, Ganna et Kwiatkowski, abandonnent

Cette course du WorldTour longue de 260,9 kilomètres s'est déroulée sous la pluie et dans le froid rendant l'épreuve d'autant plus exigeante.

L'Italien et le Polonais sont tombés à un peu plus de 100 km de l'arrivée et ont été contraints de quitter la course, mais les dégâts ne sont pas trop importants. Une commotion cérébrale était crainte pour Kwiatkowski, mais il n'en est rien. Le Polonais ne s'est procuré que des éraflures. Ganna s'est cogné le genou en tombant. Il présentait un léger gonflement, mais ne souffrait ni de fractures ni de lésions musculaires. Les deux coureurs ont été examinés par le médecin de l'équipe dans le bus et leur condition sera surveillée.