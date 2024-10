Deuxième victoire de rang pour Lorena Wiebes sur la troisième étape, Lotte Kopecky 3e

Tout réussit à Wiebes, championne d'Europe en titre, qui signe le 21e victoire de sa saison et la 92e de sa carrière.

Il fallait attendre la moitié du parcours du jour pour voir le peloton éclater en trois morceaux. Dans le groupe de tête, on retrouvait toute l'équipe SD Worx-Protime avec Lotte Kopecky et Lorena Wiebes en tête mais également Elisa Longo Borghini et Charlotte Kool. Les deux autres regroupements suivaient à, respectivement, 20 secondes et une minute.

Les écarts ayant légèrement augmenté, les coureuses étaient toujours divisées en plusieurs groupes à 30 kilomètres de l'arrivée. Vingt-deux d'entre elles constituaient le groupe de tête au moment de franchir pour la première fois la ligne d'arrivée, et d'entamer le petit circuit final.