Dirk Onghena ne sera plus le directeur sportif des Lotto Dstny Ladies et de la Devo Team

"Je suis très reconnaissant pour tous les moments que j'ai pu vivre avec les Lotto Dstny Ladies et la Devo Team", a réagi Onghena. "J'ai vu l'équipe faire de grands progrès au cours des dernières années et je suis sûr qu'elle continuera à le faire. Nous avons eu une excellente année 2024 avec les Ladies et les Devo, et j'ai passé de très bons moments. Même si je ne serai plus directeur sportif l'année prochaine, je continuerai à soutenir l'équipe et qui sait où mon chemin me mènera. Après cette belle histoire, je suis prêt pour une nouvelle aventure."

"Malgré le fait que nous nous séparons, nous voulons remercier Dirk pour tout le travail formidable, le dévouement et l'engagement qu'il a donné à l'équipe", a réagi Stéphane Heulot, le CEO de Lotto Dstny. "Nous avons appris à connaître Dirk comme une personne très passionnée, qui s'est toujours donné à 100% pour atteindre le maximum. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir".