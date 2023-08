DSM-Firmenich officialise l'arrivée de Fabio Jakobsen pour les trois prochaines saisons

Jakobsen, 26 ans, est présent chez Quick-Step depuis 2018, année de sa première saison chez les professionnels. Il compte actuellement 43 victoires en carrière avec notamment une étape du Tour de France et un titre de champion d'Europe en 2022. Cette saison, il a décroché cinq succès avec une étape du Tour de San Juan, une étape de Tirreno-Adriatico, une étape du Tour de Hongrie et deux étapes du Tour de Belgique.

Son passage au sein du 'Wolfpack' aura notamment marqué par son grave accident au Tour de Pologne en août 2020. Victime d'un traumatisme crânien et de multiples fractures au visage, il avait été placé dans un coma artificiel pendant deux jours et avait dû subir de nombreuses opérations. Il avait fait son retour à la compétition huit mois plus tard.