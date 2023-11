Eli Iserbyt maintient son hégémonie en remportant la troisième manche à Niel

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) a remporté la 3e manche du Superprestige, samedi à Niel. Après avoir triomphé sur les deux premières manches, il s'est imposé devant le Néerlandais Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) avec qui il a été à la lutte pendant la grande majorité de la course. Le champion d'Espagne Felipe Orts a fini 3e. Laurens Sweeck et Toon Vandenbosch (Crelan-Corendon) ont complété le top-5, à plus d'une minute du vainqueur du jour.