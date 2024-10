Elites dames: les résultats

Les résultats:

1. Grace Brown (Aus/FDJ-SUEZ) les 27,2 km en 35:26 (moyenne: 46.058 km/h);

2. Vittoria Guazzini (Ita) 0:51;

3. Anna Kiesenhofer (Aut) 0:55;

4. Katrine Aalerud (Nor); 5. Loes Adegeest (P-B) 1:18; 6. Anneke Dijkstra (P-B) 1:22; 7. Mie Ottestad (Nor); 8. Yuliia Biriukova (Ukr) 1:42; 9. Maeva Squiban (Fra) 1:51; 10. Dana Rozlapa (Let) 1:54; 11. Amber Kraak (P-B) 2:05; 12. Nikola Noskova (Tch) 2:23; 13. Alessia Vigilia (Ita) 2:53; 14. Isabel Sharp Molly (G-B) 2:57; 15. Océane Mahe (Fra) 3:05; 16. Charlotte Allard (Fra) 3:20; 17. Clémence Chereau (Fra) 3:50; 18. Marine Mauge (Fra) 4:06; 19. Balladyne Tritsch (Fra) 4:12; 20. Eefje Brandt (Bel) 4:22 ... 24. Hanna Theys (Bel) 5:35.