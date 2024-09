Evenepoel a gardé la tête froide: "À la fin, seul le résultat compte"

Evenepoel, 24 ans, a rendu encore plus historique son année en réalisant un doublé inédit titre olympique-titre mondial sur le contre-la-montre. "Juste avant le Tour de Grand-Bretagne début septembre, je craignais de ne pas être au sommet de ma forme pour les Mondiaux", a confié le coureur de Soudal Quick-Step. "Je n'ai pas disputé l'Euro et cela semble être la bonne décision. Les derniers jours, les bonnes sensations ont augmenté et les entraînements se sont bien déroulés. Heureusement, car sans confiance, j'aurais pu perdre la tête lors de ce contre-la-montre."

La quête d'un nouveau titre a commencé de manière chaotique pour Evenepoel. En raison d'un saut de chaine, son vélo a été réparé sur le podium de départ. Un vélo de rechange avait déjà été apporté, mais, juste à temps, le champion olympique a pu s'élancer avec son vélo doré. En outre, son capteur de puissance ne marchait pas et il a dû courir au feeling.