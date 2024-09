Federico Savino prend le dessus sur Emanuel Zangerle dans un sprint à deux

Federico Savino (Soudal Quick-Step Devo) a remporté dimanche le GP Halle (1.2), une nouvelle course cycliste organisée à Hal, et disputée sur 174,3 kilomètres. L'Italien de 20 ans a décroché la victoire dans un sprint à deux face à l'Autrichien Emanuel Zangerle (Felt Felbermayr). Lars Vanden Heede, coéquipier de Savino, est monté sur la 3e marche du podium, arrivé en tête d'un deuxième groupe de quatre coureurs.

Une attaque de Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), avec le Britannique Thomas Portsmouth (Bingoal WB Devo) et le Norvégien Halvor Dolven (Uno-X Mobility), a mis le feu aux poudres à 70 kilomètres de l'arrivée. Ceux-ci ont été rejoints par Vanden Heede, puis par Savino, Zangerle et l'Italien Simone Gualdi (Wanty-ReUz-Technord).

Savino et Gualdi se sont ensuite détachés, mais le second s'est avoué vaincu à 15 kilomètres du terme, lorsque Zangerle était revenu sur le duo. La poursuite ne s'est pas bien organisée et les deux hommes de tête ont pu se disputer la victoire au sprint. Federico Savino (20 ans) a tenu bon dans son long effort pour décrocher sa 2e victoire dans cette catégorie.