Giulio Ciccone prolonge chez Trek-Segafredo jusqu'en 2027

"Le désir de prolonger mon contrat jusqu'en 2027 n'est pas seulement un choix professionnel, mais aussi un choix de vie", a expliqué Ciccone. "J'ai décidé de passer les meilleures années de ma carrière avec cette équipe, ce groupe, cette famille. Ma relation avec Trek durera neuf ans et je ne pourrais pas être plus heureux".

"Giulio est un coureur fascinant, un peu de la vieille école, c'est pourquoi nous voulons le garder", a déclaré le manager général Luca Guercilena. "Le moment est venu de grandir. Ensemble, nous nous sommes fixé de grands objectifs pour l'avenir. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lui apporter le meilleur soutien et permettre à tout son talent d'émerger".

Ciccone dispute sa cinquième saison avec Trek-Segafredo et a impressionné au Dauphiné la semaine dernière. L'Italien de 28 ans a remporté la dernière étape dimanche et a également arraché in extremis le maillot à pois de meilleur grimpeur. Fin avril, Ciccone avait dû déclarer forfait pour le Giro en raison d'un teste positif au Covid. Dans deux semaines, il se présentera au départ du 110e Tour de France à Bilbao.