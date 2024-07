Ion Izagirre et Alexis Renard, équipiers chez Cofidis, abandonnent durant la 11e étape

L'Espagnol Ion Izagirre et le Français Alexis Renard, équipiers chez Cofidis, ont abandonné durant la 11e étape du Tour de France, ont confirmé les organisateurs mercredi.

Izagirre et Renard ont rapidement dû laisser filer le peloton dès le début d'étape qui a démarré sur un tempo très élevé en raison des tentatives de former une échappée. L'Espagnol a remporté deux étapes sur le Tour en 2016 et en 2023. Il s'agit de son troisième abandon sur la Grande Boucle pour sa 10e participation.

Renard participait à son deuxième Tour de France consécutif après avoir déjà abandonné en 2023. Cofidis ne compte plus que six coureurs en course dont Piet Allegaert.