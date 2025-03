Inquiétude avant Milan-Sanremo: Jasper Philipsen victime d'une lourde chute lors de la Nokere Koerse

Nils Eekhoff (Team Picnic PostNL) a remporté au sprint la 79e édition de la Nokere Koerse (1.Pro). Le tracé a débuté à Deinze et s'est clôturé au bout de 188,1 km à Nokere. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a chuté dans le dernier kilomètre.

Le Néerlandais a devancé l'Italien Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), deuxième. L'Américain Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) a complété le podium. Après 21 km, le Danois Bogh Rasmus Wallin (Uno-X Mobility), le Néerlandais Jelle Johannink (Unibet Tietema Rockets), Alex Colman (Team Flanders-Baloise) et Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex) se sont échappés et ont comptabilisé près de deux minutes d'avance.

À 52 km de la ligne d'arrivée, Colman a été le premier du groupe de tête à lâcher. Quinze kilomètres plus tard, c'était au tour de Teugels de quitter la tête de la course. À 24 kilomètres de la fin, Wallin, s'est lancé dans un solo et a laissé Johannink en plan. Le dernier échappé a tenu jusqu'à 11 kilomètres de l'arrivée, où il a fini par être repris par le peloton. Dans le même temps, Arnaud De Lie (Lotto), pas à 100% après avoir été malade, s'est retrouvé en queue de peloton.