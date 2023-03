Kasper Asgreen et Julian Alaphilippe emmènent Soudal Quick-Step

Le champion de Belgique Tim Merlier, pour sa première participation, Tim Declercq, Yves Lampaert, l'Italien Davide Ballerini et le Français Florian Sénéchal complètent la sélection.

"Le 'Ronde' est l'une des courses les plus importantes de la saison et, comme toujours, nous essayerons de tout donner sur les monts, en espérant que la chance sera de notre côté", a expliqué Tom Steels, le directeur sportif, dans le communiqué de l'équipe. "Julian continue de s'améliorer, nous verrons comment il va dimanche. Kasper, Davide, Yves et Florian sont de solides coureurs, qui peuvent essayer quelque chose à un moment donné. Tim Declercq est celui qui est capable de les aider, et on peut en dire autant de Tim Merlier. Ce sera son premier Tour des Flandres, il est en bonne forme et va essayer de soutenir les gars."