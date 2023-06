Kobe Goossens et Rune Herregodts n'iront pas au Tour

Les Belges Kobe Goossens et Rune Herregodts, qui faisaient partie de la présélection de l'équipe Intermarché-Circus-Wanty pour le Tour de France, ne participeront pas à la 110e édition de la Grande Boucle, qui débutera le 1er juillet. Leur équipe Intermarché-Circus-Wanty l'a annoncé mercredi, précisant que "tous deux ont vu leur préparation perturbée depuis leurs abandons respectifs sur le Tour de Romandie et le Critérium du Dauphiné".

Kobe Goossens, qui avait quitté, malade, le Tour de Romandie il y a deux semaines, se remet toujours d'une infection et doit reporter son retour à la compétition.

"J'ai observé deux semaines de repos, je n'ai donc pas pu rejoindre le stage en altitude avec l'équipe. J'ai ensuite entamé ma préparation pour le Tour de France, mais malheureusement on s'est vite rendu compte que ma récupération ne se déroulait pas comme prévu et je n'ai pas été en mesure de produire des séances d'entraînement de qualité. Avec cette préparation perturbée, mes objectifs de gagner une étape et d'assister au mieux Louis Meintjes sont devenus des scénarios irréalistes", déclare le coureur belge de 27 ans dans un communiqué de son équipe.