La 111e édition s'élance samedi de Florence avec un plateau royal

Le grand départ du Tour de France sera donné samedi à Florence. Une 111e édition qui proposera un plateau royal avec notamment Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Wout van Aert et Mathieu van der Poel.

Vingegaard, double tenant du titre, sera certainement le principal concurrent de Pogacar mais des incertitudes règnent autour de l'état de forme du Danois. Victime d'une fracture ce la clavicule, de plusieurs côtes et d'un pneumothorax sur les routes du Tour du Pays basque début avril, il effectue son grand retour à la compétition sur le Tour.

Vainqueur du Tour d'Italie au mois de mai, Pogacar a l'occasion de devenir le premier coureur depuis Marco Pantani en 1998 à réaliser le doublé Giro-Tour. Le Slovène pointe comme le favori N.1 de cette 111e édition mais les candidats seront nombreux pour tenter d'empêcher 'Pogi' d'enlever un troisième Tour après 2020 et 2021.

Roglic et Evenepoel font figure d'outsider. Le Slovène sort d'une victoire au Critérium du Dauphiné et se prépare pour son 6e Tour de France. Evenepoel avait lui repris la compétition au Dauphiné avec une 7e place au général pour son retour après sa chute au Pays basque. Le natif de Schepdael participera donc à son premier Tour de France où il espère "rester avec les meilleurs aussi longtemps que possible".

S'ils ne joueront pas le classement général, Van Aert et Van der Poel seront également au départ samedi à Florence. C'est d'ailleurs la première fois que Pogacar, Vingegaard, Roglic, Evenepoel, Van Aert et Van der Poel seront ensemble au départ du Tour de France.

Côté belge, Evenepoel et Van Aert mèneront un contingent de 28 coureurs, soit le deuxième pays le plus représenté derrière la France (32). Il s'agit de la plus grande délégation belge depuis 1989 (36).