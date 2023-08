La Belgique revient de Glasgow avec 11 médailles et 8 en paracyclisme

Les premiers championnats du monde de cyclisme regroupant 13 disciplines organisées par l'UCI, l'Union cycliste internationale, se sont achevés dimanche à Glasgow par le sacre de Lotte Kopecky dans la course en ligne de cyclisme sur route.

L'Anversoise, 27 ans, est revenue d'Écosse avec quatre médailles, dont trois en or. La Belgique s'est présentée onze fois sur le podium, dont quatre fois sur la plus haute marche. Outre son sacre dominical acquis avec brio dans les rues de Glasgow, Kopecky a aussi remporté, sur la piste, la course aux points et l'élimination. Elle a complété son incroyable moisson par le bronze sur l'omnium. Remco Evenepoel a lui été titré à l'issue du contre-la-montre sur route. Wout van Aert est médaillé d'argent sur la course en ligne élites messieurs, comme Alec Segaert sur le chrono espoirs messieurs.

Fleur Moors s'est parée de bronze sur la course en ligne juniors filles et Julie De Wilde sur le chrono espoirs dames. Fabio Van den Bossche (course aux points) et Tuur Dens (scratch) ont eux remporté le bronze sur la piste. Sur les 46 titres décernés à Glasgow durant les dix jours de compétitions, la Belgique en a décroché quatre, terminant en tête sur la route avec six podiums, pour quatre à la France et à l'Australie, et sixième sur la piste avec cinq podiums, où la Grande-Bretagne est sortie en tête avec neuf médailles, dont cinq en or.

En paracyclisme, la Grande-Bretagne a obtenu 44 médailles (24 en or), pour 37 à la France (13 en or). La Belgique est 13e avec 8 médailles, dont deux en or, avec Maxime Hordies (course sur route en cyclisme H1) et Jonas Van de Steene (course sur route cyclisme H4). La prochaine édition, qui regroupera alors 19 disciplines, aura lieu en Haute-Savoie en 2027.