La chute coûte cher à Degrendele : "Ce n'est pas agréable de rater son tournoi comme ça"

Jeudi soir, Nicky Degrendele a quitté la piste olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines avec la grimace. La pistarde de 27 ans avait violemment chuté après avoir été heurtée au passage de la ligne d'arrivée de son quart de finale en keirin. Malgré cette chute, Degrendele a poursuivi la compétition et a failli se qualifier pour la finale A, terminant finalement à la onzième place. Sans la chute, l'ancienne championne du monde aurait peut-être pu viser bien plus haut.

"Ce n'est jamais agréable de tomber et de devoir terminer un tournoi de cette manière", a-t-elle réagi après l'épreuve. "C'était une chute typique de keirin, où l'on n'a malheureusement aucun contrôle. J'ai essayé de me reconcentrer après, et en demi-finale, j'étais encore proche avec ce qu'il me restait. Mais c'est quand même frustrant."

Degrendele s'est surtout blessée sur le côté droit de son corps. "Mes côtes", a-t-elle confirmé. "Je l'ai ressenti assez rapidement en demi-finale. Je n'ai pas pu sprinter à pleine capacité. Je suis surprise d'avoir pu finir aussi près de la qualification. Sans cette chute, j'aurais peut-être pu atteindre la finale et peut-être même monter sur le podium. Mais c'est comme ça. Rendez-vous dans quatre ans."