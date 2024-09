La Citadelle de Namur reste le juge de paix de la 64e édition mercredi

Les puncheuses et puncheurs sont attendus mercredi sur les pentes de la Citadelle de Namur, traditionnel juge de paix du Grand Prix de Wallonie (1.Pro) et du Saint Feuillien Grand Prix de Wallonie pour dames (1.1).

Le parcours de la 64e édition chez les messieurs, qui fera la jonction entre Blegny (départ à 12h40) et la Citadelle de Namur, est long de 202,4 kilomètres et annonce les côtes des Trasenster et de Werbomont dans la première partie de course.

"Le parcours est classique et bien connu", a commenté l'organisateur Christophe Brandt. "Nous assisterons à coup sûr à une course dynamique qui se terminera par un mano à mano sur les pentes de la Citadelle de Namur entre les puncheurs et les sprinteurs complets".

Tim Wellens (UAE Emirates), vainqueur en 2017, le Britannique Joseph Blackmore et Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Maxim Van Gils, Alec Segaert et Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Quinten Hermans, Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), les Français Axel Zingle (Cofidis) et Pierre Gautherat (Décathlon-AG2R-La Mondiale) ainsi que le vainqueur sortant l'Espagnol Gonzalo Serrano (Movistar) sont annoncés, dans la liste des pré-engagés. Gonzalo Serrano s'était imposé l'an dernier devant Dylan Teuns et Jsper De Buyst.

La 3e édition du Saint Feuillien Grand Prix de Wallonie (1.1) chez les dames se courra en lever de rideau. Le parcours de 139,4 kilomètres entre Blegny (départ à 11h00) et la Citadelle de Namur proposera un terrain d'expression propice aux mouvements dont devraient profiter les équipes et les coureuses qui se préparent pour les championnats du monde à Zurich. La Polonaise Marta Lach s'était imposée l'an dernier.