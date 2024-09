La réfugiée afghane Fariba Hashimi remporte l'étape reine en Ardèche

L'Afghane Fariba Hashimi (WCC Team) a remporté samedi la cinquième étape, étape reine, du Tour Cycliste Féminin International de l'Ardèche, une course par étape française pour les femmes de niveau 2.1 de l'UCI.

En Ardèche, comme pour le reste de la saison, Hashimi, 21 ans, court pour une équipe internationale de la fédération internationale de cyclisme UCI, avec sa sœur Yulduz et des coureuses du Rwanda, du Bélarus et de Colombie.

Lors de la cinquième étape samedi, avec une arrivée jugée au sommet du Mont Lozère, Hashimi a réussi à s'imposer avec quatre secondes d'avance sur la Polonaise Dominika Wlodarczyk (UAE Team ADQ). Pour Hashimi, il s'agit de sa première victoire internationale, après avoir remporté les championnats d'Afghanistan sur route en 2022. Plus tôt dans l'année, elle a terminé huitième du Tour de l'Avenir et a fait partie de la longue échappée de la course sur route des Jeux Olympiques.