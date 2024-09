L'Allemand Jonas Rutsch s'engage avec Intermarché-Wanty

Jonas Rutsch rejoint les rangs d'Intermarché-Wanty et arrive en provenance de l'équipe EF-Education, a indiqué l'équipe cycliste belge lundi. L'Allemand de 26 ans a été recruté pour "renforcer le noyau des classiques".

Il a également déjà terminé quatre fois parmi les huit premiers de la course en ligne des championnats d'Allemagne sur route et deux fois dans le top 6 du contre-la-montre. Il a également déjà participé deux fois au Tour de France.

S'il n'a pas encore signé de victoire chez les professionnels, Rutsch compte néanmoins une 11e place lors de Paris-Roubaix 2021 pour sa première participation. Chez les espoirs, en revanche, il a remporté Gand-Wevelgem et terminé cinquième du Tour des Flandres.

"Rejoindre Intermarché-Wanty est un moment important de ma carrière. Après cinq années dans la même équipe, c'est une nouvelle étape excitante, le fruit d'une décision réfléchie. De l'extérieur, l'ambiance qui règne dans la structure semble soudée et chaleureuse. Je connais déjà les coureurs germanophones Laurenz Rex et Georg Zimmermann, qui m'ont vanté l'environnement professionnel et familial qui permet de se dépasser", a confié Jonas Rutsch dans le communiqué publié par sa nouvelle équipe.

"Chaque année, j'attends avec impatience Paris-Roubaix, c'est selon moi la course la plus attractive qui existe et j'aimerais y briller avec Intermarché-Wanty."