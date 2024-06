Laurens De Plus: "J'attends le Tour avec impatience"

Malgré les efforts fournis dans la montée finale afin de lancer son coéquipier espagnol Carlos Rodriguez vers la victoire d'étape, De Plus a terminé 4e au sommet du Col des Glières en conclusion de la 8e et dernière étape, dimanche. "C'est une performance fantastique de l'équipe. C'était une journée très difficile. Nous voulions durcir la course, ce qui était à notre avantage. Après environ deux kilomètres dans la montée finale, Carlos est venu me dire qu'il se sentait vraiment bien et qu'il serait bon que j'imprime un rythme élevé. Nous avons fait une bonne attaque avec notre équipe et Carlos a pu en profiter. Ils se sont échappés à trois et Carlos s'est imposé."

De Plus peut également être satisfait de sa propre performance. "J'ai gagné beaucoup de confiance. Je vais maintenant à Isola 2000 pour un nouveau stage d'entraînement, et j'y vais plein d'assurance. J'attends le Tour avec impatience", a-t-il conclu.