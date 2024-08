Le Belge Seppe Van den Boer s'impose dans la 4e étape, le Français Grisel toujours leader

Plusieurs échappées ont animé la quatrième étape du Tour de Namur. Le peloton, sous l'action de l'équipe du leader au classement général, Lotto-Dstny, a maîtrisé la fin de course qui s'est terminée en sprint massif dans la montée vers la Basilique de Walcourt, que les coureurs empruntaient pour la huitième fois de la journée. Le jeune Belge Seppe Van den Boer s'est imposé devant ses compatriotes Zeno Moonen (Wanty-ReUz-Technord) et Michiel Lambrecht (Bingoal WB), qui a ainsi pu revenir, au jeu des bonifications, à quatre secondes au leader du classement général à une étape de la fin de l'épreuve namuroise.

La cinquième et dernière étape du 76e Tour de Namur sera disputée dimanche entre Beauraing et la Citadelle de Namur sur la distance de 160 kilomètres. Le vainqueur final succédera au palmarès de la course namuroise par étapes au Belge Aaron Dockx qui s'était imposé en 2023 devant le Néerlandais Pim Ronhaar et le Belge Gerben Kuypers.