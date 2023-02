Le Britannique Ethan Vernon remporte la première étape du Tour du Rwanda au sprint

La première étape du Tour du Rwanda (2.1), courue dimanche sur 115,6 kilomètres entre Kigali et Rwamagana, a été remportée par le Britannique Ethan Vernon. Le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step a devancé au sprint le Français Emilien Jeannière (TotalEnergies) et l'Érythréen Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani CSF-Faizane).

Chris Froome occupe la tête d'affiche du Tour du Rwanda avec son équipe Israel-Premier Tech, seule équipe World Tour au départ de la course. L'équipe a construit un projet dans le pays et veut ainsi soutenir le développement du cyclisme sur le continent africain.

Quelques équipes continentales professionnelles enrichissent également le peloton pour la 15e édition du Tour du Rwanda, dont TotalEnergies, Q36.5 Pro Cycling Team, rejointes par les équipes de développement d'EF Education-EasyPost et de Soudal Quick-Step. Cette dernière a emmené trois Belges sur la course pour accompagner le Britannique Ethan Vernon, déjà habitué au peloton professionnel. Plusieurs équipes africaines auront également l'opportunité de se montrer.

L'échappée matinale est partie avec deux coureurs: Jean Bosco Nsengimana (Rwanda) et James Fouché (Bolton Equities Black Spoke). Le duo n'est jamais parvenu à construire une avance suffisante, culminant à 3:15. L'équipe Soudal-Quick Step a mené la poursuite du peloton qui a repris les fuyards à 30 kilomètres de l'arrivée.

Au sprint, Ethan Vernon a facilement décroché ses adversaires et a pu célébrer son succès avec plusieurs longueurs d'avance. Il s'offre ainsi le premier maillot de leader de la course. C'est la deuxième victoire de la saison pour le coureur de 22 ans, qui n'a couru qu'à trois reprises pour l'instant. Il avait levé les bras sur le Trofeo Palma et terminé deuxième au Trofeo Ses Salines.