Le Danois Sören Kragh Andersen remporte le Grand Prix de Francfort

Le Danois Sören Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 60e édition du Grand Prix de Francfort cycliste (WorldTour) disputée sur 203, 8 km lundi. Cet Eschborn-Francfort a proposé une course qui s'est décantée dans les 90 derniers kilomètres, empêchant une traditionnelle arrivée au sprint.

Sören Kragh Andersen, 28 ans, s'est montré le plus rapide d'un groupe de dix, dont Ben Hermans (Israel-Premier Tech), finalement 9e, pour s'offrir sa 9e victoire en carrière, sa première depuis octobre 2020.

Arnaud De Lie a réglé le sprint pour le peloton à une quinzaine de secondes, mais pour la 11e place.

Le Norvégien Aleksander Kristoff (UNO-X), lauréat à quatre reprises, et à chaque fois sur le podium lors des 7 dernières éditions, a vu sa série s'arrêter. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vainqueur en 2021, n'y était pas non plus lundi.

Jens Reynders (Israel-Premier Tech) et Ceriel Desal (Bingoal WB) ont composé l'échappée du jour avec l'Allemand Max Walscheid (Cofidis), l'Italien Matteo Moschetti (Q36.5), l'Espagnol Felipe Orts (Burgos-BH) et le Taïwanais Sergio Tu (Bahrain-Victorious).