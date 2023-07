Le RAVeL Vennbahn qui relie Aix-la-Chapelle au Luxembourg fête ses 10 ans

La Vennbahn, plus longue piste cyclable d'Europe, avec une longueur de 125 km, a célébré, ce samedi, son dixième anniversaire à Leykaul, sur le territoire de la commune de Bütgenbach. Elle permet de relier Troisvierges (Grand-Duché de Luxembourg) et Aix-la-Chapelle (en Allemagne), en traversant l'est de la Belgique.