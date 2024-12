La fin d'une ère chez Soudal Quick-Step: Patrick Lefevere va quitter l'équipe belge en fin d'année

"C'est un moment clé de ma vie, un grand pas de quitter un rôle auquel j'ai consacré une si grande partie de ma vie. Le cyclisme est un sport qui me passionne toujours profondément, et cela a été un immense honneur de diriger cette magnifique équipe et de créer tant de souvenirs mémorables. Mais j'ai senti que c'était le bon moment pour ce changement. Lorsque j'ai commencé à travailler avec Jurgen il y a un an, c'était dans l'optique de faciliter la transition pour le moment où je finirais par partir. J'ai vu comment ses relations avec nos sponsors, nos partenaires et les parties prenantes internes de l'équipe se sont renforcées au cours des 12 derniers mois, et je sais qu'avec Jurgen en tant que PDG et avec le soutien du conseil, cette équipe a un avenir prometteur", a réagi Lefevere dans un communiqué dévoilé par Soudal Quick-Step.