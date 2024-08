Lennert Van Eetvelt dévoile ses ambitions: "Une place dans le top 10 serait belle"

En raison d'une blessure persistante au genou, Van Eetvelt a connu une saison 2024 irrégulière, remportant néanmoins l'UAE Tour, mais étant contraint d'arrêter la compétition pendant une longue période début mars. Samedi, il a impressionné en se classant troisième de la Clasica San Sebastian. "C'est bon pour la confiance avant de venir ici et cela donne aussi confiance à l'équipe", a-t-il déclaré depuis Lisbonne, où le Tour d'Espagne débutera samedi.

Lotto Dstny se rend au Tour d'Espagne avec une équipe assez expérimentée, qui compte notamment Thomas De Gendt, Victor Campenaerts et le Danois Andreas Kron. C'est "super important", estime Van Eetvelt. "Ils ont plus de repos que les jeunes coureurs et cela me donne plus de tranquillité."

Le Tour d'Espagne débutera samedi prochain à Lisbonne et se terminera le dimanche 8 septembre par un contre-la-montre individuel à Madrid.