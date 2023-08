Les juniors belges dans l'inconnu: "On court peu de longs contre-la-montre"

Marivoet Scholiers a terminé huitième à Wollongong l'an dernier en tant que junior première année. "J'étais le premier coureur de mon année à l'époque", a-t-il déclaré lundi. "Ca met en confiance mais tout le monde s'est amélioré par rapport à l'époque, moi y compris. Ce n'est donc pas un indicateur. Cela fait longtemps que je n'ai pas terminé un long contre-la-montre. La distance de vendredi est de 23 km. Ce n'est pas très long, mais c'est différent des contre-la-montre de dix minutes. Je veux pouvoir faire ce que j'ai à faire vendredi, faire ma course comme je l'ai en tête, et alors je serai satisfait".

Sentjens a déjà participé à la course sur route samedi. Le Limbourgeois y a terminé 14e. "Nous avons certainement assez de temps de récupération entre la route et le contre-la-montre", a-t-il expliqué. "Presque une semaine, c'est même long. Mais je ne me plains pas, je récupère très bien. Hier, j'ai fait un peu de vélo sans forcer. Le reste de la journée, je me suis reposé. Il est difficile d'estimer où je pourrai me situer lors du contre-la-montre de vendredi. Je n'ose pas m'avancer sur un résultat".