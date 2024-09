L'Espagne délègue des grimpeurs à Zurich

L'Espagne a délégué ses grimpeurs pour disputer la course en ligne des championnats du monde de cyclisme sur route le 29 septembre à Zurich, Suisse.

Troisième de la Vuelta il y a dix jours, Enric Mas emmènera une sélection composée de Carlos Rodriguez, vainqueur du Tour du Pays basque, 7e du Tour de France et dixième de la Vuelta, Mikel Landa, 5e de la Grande Boucle et 8e du Tour d'Espagne, Juan Ayuso, 2e de Tirreno-Adriatico et vainqueur du Tour de Catalogne, tous candidats potentiels à un podium sur le parcours exigeant des routes suisses.

Pello Bilbao, Alex Aranburu, le champion d'Espagne, Pablo Castrillo et Roger Adria complètent la sélection.

David de la Cruz et Raul Garcia disputeront dimanche l'épreuve chronométrée de ces championnats du monde. De la Cruz et le champion d'Espagne contre le chrono, il vient de prolonger son contrat chez Q36.5 Pro pour une saison, a annoncé son équipe mardi.