Lorena Wiebes remporte le prologue devant Fien Van Eynde

Lorena Wiebes a remporté le prologue du Baloise Ladies Tour (2.1), le Tour de Belgique et des Pays-Bas cycliste féminin, mercredi. La coureuse néerlandaise de l'équipe SD Worx-Protime s'est montrée la plus rapide sur les 2,7 kilomètres parcourus en soirée à Hulst, au nord de la frontière, en 3:16.140. Fien Van Eynde (Fenix-Deceuninck) a pris la 2e place en 3:21.390 devant la Néerlandaise Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL), en 3:21.515.

Le classement général reflète le classement de l'étape. Derrière le trio de tête, la Britannique Georgi Pfeiffer (dsm-firmenich PostNL) est 4e dans la même seconde que Van Eynde et Kool. Febe Jooris (AG Insurance-Soudal NXTG) et Fleur Moors (Lidl-Trek) sont 5e et 6e, respectivement à 6 et 7 secondes.

Il s'agit de la 84e victoire de la carrière de Lorena Wiebes. Au profil de sprinteuse, elle n'avait été la plus rapide sur un exercice chronométré qu'une fois au cours de sa carrière, sur le prologue du Festival Elsy Jacobs en 2021. Le parcours en était particulièrement bref également, sur 2,2 kilomètres.