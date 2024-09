Lotte Kopecky donne encore plus d'éclat à son année avec un deuxième maillot arc-en-ciel

Lotte Kopecky pourra porter le maillot arc-en-ciel de championne du monde de cyclisme sur route une année de plus grâce à sa victoire dans la course en ligne, samedi, à Zurich. Elle donne ainsi un peu plus d'éclat à une saison déjà solide.

La coureuse de 28 ans avait connu une année 2023 riche en succès. L'année 2024 ne lui est pas inférieure. Elle a gagné cette saison deux classiques, les Strade Bianche et Paris-Roubaix, ainsi qu'une étape du Giro. Kopecky a ajouté le classement général de trois courses par étapes, le Tour des Émirats arabes unis, celui de Grande-Bretagne et celui de Romandie. Le 11 septembre, à Hasselt, elle a ajouté le maillot de championne d'Europe du contre-la-montre à sa collection. Dimanche, elle a donc remporté un deuxième titre mondial sur la course en ligne, après avoir décroché le bronze aux Jeux Olympiques de Paris dans cette épreuve.

Alors qu'il ne reste que la course en ligne messieurs à courir, Kopecky porte le compteur de la Belgique à six médailles à Zürich. Remco Evenepoel a décroché le titre mondial du contre-la-montre élites messieurs. Alec Segaert (bronze dans la course en ligne espoirs), Jasper Schoofs (argent dans le contre-la-montre juniors), Matisse Van Kerckhove (bronze dans le contre-la-montre juniors) et Julie De Wilde (bronze dans le contre-la-montre espoirs) ont glané les autres breloques belges.