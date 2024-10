Lotte Kopecky honorée pour sa saison incroyable: elle remporte le Trophée National du Mérite Sportif

Kopecky est la première sportive à être récompensée depuis Nina Derwael en 2018. En 2024, Kopecky a décroché 16 succès. L'Anversoise a débuté par une victoire d'étape et le classement général du Tour des Émirats arabes unis avant d'enchaîner sur les Strade Bianche, la Nokere Koerse et Paris-Roubaix. Kopecky a aussi remporté les titres de championne de Belgique sur la course en ligne et le chrono puis une étape du Tour d'Italie avant de glaner la médaille de bronze de la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris.

La native de Rumst a fini l'année en boulet de canon en s'offrant notamment le titre de championne d'Europe du contre-la-montre dans le Limbourg. Un peu plus de deux semaines plus tard, elle a renouvelé son titre de championne du monde. Des performances qui lui ont permis de remporter un cinquième Vélo de Cristal féminin, trophée qui récompense la meilleure cycliste de l'année, mardi.

Sur la piste, Kopecky a décroché l'or sur la course aux points et sur l'élimination et l'argent sur le madison à l'Euro et a terminé 4e de l'omnium aux Jeux Olympiques.