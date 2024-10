Une victoire en plus: Remco Evenepoel et Lotte Kopecky une nouvelle fois sacrés au Vélo de Cristal

Le natif de Schepdaal est sacré pour la quatrième fois de sa carrière et pour la troisième fois consécutive. Le coureur de 24 ans l'a emporté avec 984 points devant son équipier chez Soudal Quick-Step, Tim Merlier, 2e avec 530 points. Jasper Philipsen est 3e avec 460 points devant Wout van Aert, lauréat en 2020 et 2021, 4e avec 332 points. Thibau Nys complète le top 5 avec 274 points.

Comme lors des deux précédentes éditions, Remco Evenepoel et Lotte Kopecky ont reçu le Vélo de Cristal, récompensant le meilleur coureur et la meilleure coureuse cycliste belge de la saison.

Kopecky a, elle, reçu 1.002 points pour devancer Justine Ghekiere, 2e avec 788 points, et Sanne Cant, 3e avec 264 points. Margot Vanpachtenbeke, 4e avec 208 points, et Marthe Truyen, 5e avec 140 points, complètent le top 5.

Après des victoires d'étape sur Paris-Nice, dont il a terminé 2e du général, et le Critérium du Dauphiné, le double champion olympique a ensuite participé à son premier Tour de France malgré une préparation perturbée par une lourde chute sur le Tour du Pays basque. Vainqueur du chrono de la 7e étape, il a terminé à la 3e place du classement général derrière Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard tout en remportant le maillot blanc du meilleur jeune. Il a bouclé son année 2024 samedi par une 2e place sur le Tour de Lombardie, dernier Monument de la saison, derrière Pogacar.

Le Brabançon a ajouté neuf victoires à son palmarès cette saison, portant son total à 59, avec notamment le doublé course en ligne-chrono lors des Jeux Olympiques de Paris. Il a aussi renouvelé son titre de champion du monde du contre-la-montre. Evenepoel avait débuté sa saison par une victoire sur la Figueira Champions Classic avant de gagner une étape et le classement général du Tour de l'Algarve.

En 2024, Kopecky a poursuivi sur la lancée de sa saison 2023 en décrochant 16 succès. L'Anversoise a débuté par une victoire d'étape et le classement général du Tour des Émirats arabes unis avant d'enchaîner sur les Strade Bianche et la Nokere Koerse. La coureuse de SD Worx-Protime a ensuite inscrit son nom au palmarès de Paris-Roubaix.

Après deux victoires d'étape et le classement général du Tour de Grande-Bretagne, Kopecky a remporté les titres de championne de Belgique sur la course en ligne et le chrono puis une étape du Tour d'Italie avant de glaner la médaille de bronze de la course en ligne des Jeux Olympiques de Paris. La native de Rumst a fini l'année en boulet de canon en gagnant le Tour de Romandie puis en s'offrant le titre de championne d'Europe du contre-la-montre dans le Limbourg.

Un peu plus de deux semaines plus tard, elle a renouvelé son titre de championne du monde avant de boucler sa saison sur route par une victoire d'étape et le classement général du Simac Ladies Tour dimanche dernier.

Sur la piste, Kopecky a décroché l'or sur la course aux points et sur l'élimination et l'argent sur le madison à l'Euro et a terminé 4e de l'omnium aux Jeux Olympiques.