Lotte Kopecky peut être satisfaite de sa médaille de bronze, selon le coach Ludwig Willems

Lotte Kopecky peut se montrer satisfaite de sa médaille de bronze dans la course en ligne des Jeux de Paris, estime le sélectionneur belge Ludwig Willems. "Elle aurait tout aussi bien pu finir 4e", a avancé Willems après la course.

"A ce niveau, on se bat pour un titre olympique", dit Ludwig Willems. "Parfois, il fait oser prendre des risques et cela se traduit par une médaille de bronze au lieu d'une médaille d'or. Mais si Lotte répond à l'attaque de Faulkner, elle peut tout aussi bien finir 4e".

L'Américaine Kristen Faulkner a décroché l'or après avoir attaqué à 3 km de l'arrivée. La Néerlandaise Marianne Vos a pris la médaille d'argent en réglant le sprint pour la 2e place devant Lotte Kopecky et la Hongroise Blanka Vas.

Lotte Kopecky avait pris la 4e place de la course en ligne des JO de Tokyo en 2021. Ludwig Willems ne veut pas parler de revanche. "À Tokyo, elle a également fait une très bonne course", a-t-il déclaré. "Pour le même prix, elle est à nouveau 4e et cela aurait été vraiment dommage".

Lotte Kopecky va encore disputer les épreuves sur piste la semaine prochaine, avec là aussi des ambitions de médaille. "Lotte a été championne du monde, mais elle sait qu'elle peut aussi être championne olympique, qu'elle peut décrocher des médailles. Si tout se passe bien dans sa carrière, elle sera encore à Los Angeles dans quatre ans. Et elle pourra encore disputer d'autres Jeux si elle fait une carrière comme Marianne Vos".