"Lotte Kopecky s'est démarquée de tout le monde" pointe Jean-Michel Saive

Lotte Kopecky a été désignée lauréate du 96e Trophée National du Mérite Sportif jeudi à Bruxelles. Membre du jury, Jean-Michel Saive, le président du Comité olympique et interfédéral belge (COIB), juge que la championne du monde "s'est démarquée de tout le monde".

Vainqueur du Trophée en 1991, Saive a expliqué les raisons qui ont poussé le jury à récompenser Kopecky. "Elle a reconduit son titre de championne du monde, a gagné une médaille aux Jeux Olympiques et a aussi réalisé d'excellentes performances sur la piste. C'est une athlète fantastique et polyvalente et elle mérite de gagner", a déclaré l'homme fort du COIB à l'Hôtel de ville de Bruxelles.

L'ancien pongiste a avoué qu'il y avait plusieurs vainqueurs possibles suite aux Jeux Olympiques de Paris. "Nafi Thiam, Bashir Abdi ou Remco Evenepoel auraient mérité également mais ils ont déjà gagné le Trophée (le Trophée National du Mérite Sportif ne peut être gagné qu'une fois, ndlr.). Il y avait une cinquantaine d'athlètes qui ont réalisé des performances exceptionnelles cette année. Cela a été une année fantastique pour le sport belge avec les Jeux Olympiques. Tous ceux et celles qui ont remporté une médaillé avaient une chance mais Lotte est la gagnante logique."