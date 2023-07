Lotte Kopecky toujours maillot jaune: "j'ai essayé de rester calme"

"Julie était très costaude. C'était beau à voir, mais à la fin c'est toujours dur pour une échappée solitaire de résister au peloton. J'ai essayé de rester calme, parce que je suis devenue nerveuse, tout comme Lorena", a avoué Lotte Kopecky au micro des organisateurs. "Dans le dernier virage, je pouvais voir Julie et j'y suis allée à l'instinct. J'ai senti qu'il fallait y aller, et je me sentais vraiment bien. Je n'ai vraiment pas l'habitude de jouer les poissons pilotes, mais même si on commet une erreur, Lorena est tellement forte qu'elle rattrape toujours le coup. Quand Lorena m'a dépassé, j'ai insisté, et j'ai fini 3e. C'est très bien. C'est une année très spéciale pour nous, et tout se passe pour le mieux sur ce Tour. Cela ne me dérange pas de faire un peu plus d'efforts pour aider mes coéquipières. Demi (la Néerlandaise Vollering de la même équipe, ndlr) est bien positionnée au classement général, nous avons deux victoires, une place de 2e et le maillot vert. Mais porter le maillot jaune le dernier jour, c'est le plus important, et on se focalise sur ça."

Au classement général, Lotte Kopecky compte 55 secondes d'avance sur l'Allemande Liane Lippert (Movistar).