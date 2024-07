Louis Vervaeke, équipier de Remco Evenepoel, abandonne dans la 14e étape

Le natif de Renaix était distancé dans cette 14e étape entre Pau et Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet et a définitivement mis un terme à son Tour. Un nouveau coup dur pour l'équipe Soudal Quick-Step et Remco Evenepoel qui voit un deuxième équipier abandonner après le Danois Casper Pedersen, non-partant de la 4e étape entre Pinerolo et Valloire le 2 juillet dernier.

Vervaeke est le 21e coureur à abandonner depuis le départ de la 111e édition de la Grande Boucle. Plus tôt dans la journée, Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels), victime d'une chute dans la 13e étape vendredi, a également jeté l'éponge à cause d'une blessure au bassin. Il ne reste plus que 155 coureurs dans le peloton.