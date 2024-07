L'ultime étape remplacée par un cortège en hommage à André Drege décédé la veille

"Avec les directeurs sportifs et les coureurs, nous avons décidé de ne pas disputer l'étape d'aujourd'hui et d'organiser à la place une étape hommage neutralisée en signe de condoléances à la mémoire d'André Drege", a-t-il déclaré Thomas Pupp le directeur de course.

"Le père d'André, ses coéquipiers et l'ensemble de l'équipe souhaitaient expressément ce cortège d'hommages. Nous donnons à toute la famille du cyclisme l'occasion de réfléchir ensemble à ce qui s'est passé et de se souvenir d'André Drege. Toute notre équipe d'organisation est choquée par ce tragique accident et nos pensées et nos prières vont aux membres de la famille d'André et à son équipe Coop-Repsol dans ces moments difficiles", a-t-il ajouté.