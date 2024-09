Marc Hirschi signe sa quatrième victoire en un mois

Tenant du titre, Hirschi s'est imposé en solitaire avec 28 secondes d'avance sur l'Autrichien Gregor Mühlberger (Movistar) et le Danois Anders Foldager (Jayco-AlUla). Le Suisse, 26 ans, signe la 21e victoire de sa carrière, la 7e cette saison et la 4e en un mois de temps.

Après une victoire à la Faun Drôme Classic en février et une étape et le classement général du Tour de Tchéquie, Hirschi, qui rejoindra Tudor la saison prochaine, a remporté depuis le 10 août la Clasica San Sebastian, la Bretagne Classic, le GP Industria & Artigianato et désormais la Coppa Sabatini.