Marianne Vos: "Mes débuts gagnants au Circuit Het Nieuwsblad signifient beaucoup pour moi"

"Cette victoire signifie beaucoup pour moi", a déclaré Marianne Vos qui disputait son premier "Nieuwsblad". "Je n'avais jamais osé rêver de pouvoir commencer la saison de cette manière. J'en étais à ma première participation au Circuit Het Nieuwsblad et cela rend ma victoire encore plus belle."

"La course a été difficile", a encore indiqué Vos. "Tout le monde savait que Lotte Kopecky était très forte et elle était très en forme samedi. Je savais qu'elle allait attaquer dans le Mur de Grammont et dans le Bosberg. Nous étions toutes prêtes à la suivre. Nous sommes arrivées au sprint avec le groupe de tête et j'espérais juste avoir plus de vitesse que Kopecky, ce qui fut le cas."