Mauro Schmid troque Soudal-Quick Step pour Jayco AlUla

Schmid a déjà montré ses capacités au sein du peloton professionnel avec 4 victoires: une étape du Tour d'Italie 2021, le classement général du Tour de Belgique 2022, une étape de la Settimana Internazionale Coppi et Bartali en 2022 et le classement général de cette épreuve en 2023.

Le principal intéressé a également exprimé sa satisfaction. "Je veux continuer à me développer et je sais que l'équipe Jayco AlUla est le bon endroit pour ça." Schmid s'apprête à courir les championnats du monde de cyclisme sur route, où il participera au contre-la-montre et à la course en ligne.