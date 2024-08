Michel Hessmann est suspendu jusqu'en mars 2025 et ne roulera plus pour Visma-Lease a Bike

Le coureur cycliste Michel Hessmann sera suspendu jusqu'en mars 2025 à la suite d'un accord conclu avec l'agence mondiale antidopage (WADA). L'Allemand avait d'abord été suspendu par son agence nationale antidopage (NADA) à la suite d'un contrôle positif en juin 2023, mais l'appel de l'agence mondiale a étendu sa sanction. L'équipe Visma-Lease a Bike a annoncé la nouvelle mercredi, expliquant qu'Hessmann ne courrait plus sous ses couleurs.

"Michel Hessmann ne courra plus pour Visma-Lease a Bike. Le coureur allemand a conclu un accord avec WADA. Il sera autorisé à courir à nouveau à partir du 14 mars 2025. Hessmann dispose d'un contrant expirant en 2024 et ne courra donc plus pour Visma-Lease a Bike", a écrit la formation néerlandaise sur son site internet.

Des traces de chortalidone avaient été découvertes dans les urines de Michel Hessmann lors d'un test hors compétition effectué le 14 juin 2023. La justice allemande avait classé l'affaire six mois plus tard, alors que la NADA avait conclu qu'il était "plausible qu'Hessmann ait pris un médicament contaminé". L'agence allemande avait cependant ajouté que le risque de contamination des médicaments relevait de l'athlète et avait donc proposé une suspension (acceptée) de quatre mois, avec effet rétroactif de trois mois, en juin dernier.