Mondiaux de cyclisme: Pauline Ferrand-Prévot, le retour de la reine qui fait peur

Trois ans après sa dernière course sur route, aux Championnats de France à Epinal, dix ans pile après son titre mondial sur route en Espagne et deux mois après son sacre olympique en VTT, la reine est sur le point de revenir à ses premiers amours et la simple perspective de la revoir sur le bitume met le cyclisme français en ébullition.

- "Pas frustrant" -

John MACDOUGALL

Très rapidement, l'idée de reprendre dès ces Mondiaux à Zurich a fait son chemin. "J'ai regardé le circuit et j'ai vu que ça pouvait me convenir. Mais je suis d'abord là pour prendre mes marques pour l'année prochaine, voir où j'en suis et ce que j'ai à travailler durant l'hiver", dit-elle.

Son grand retour pourrait être mal vécu par certaines coéquipières qui sont là depuis des années et présentent de sérieuses références. Elles sont trois à avoir terminé dans le Top 10 du dernier Tour de France avec Evita Muzic 4e, Cedrine Kerbaol 6e, et Juliette Labous 9e.

"Non ce n'est pas frustrant, jure Evita Muzic, car on va plus parler du cyclisme féminin et de l'équipe de France. Et elle le mérite. Elle a un palmarès extraordinaire. C'est forcément un atout en plus pour nous."