"Nez à nez avec l'obélisque": le BMX vu par le photographe AFP Jeff Pachoud aux JO

Jeff PACHOUD

Ses photos des champions de BMX freestyle en vol devant l'obélisque de la Concorde ou la Tour Eiffel font le tour du monde. Un décor de rêve, un positionnment étudié, un peu de chance, c'est la recette des clichés spectaculaires de Jeff Pachoud, pendant les JO de Paris 2024

"J'ai une position vraiment privilégiée, en fait on ne me demande pas de suivre les compétitions, c'est-à-dire l'évolution des scores, qui gagne, etc", explique le reporter photo (40 ans), régulièrement primé pour ses clichés de sport.