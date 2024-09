Pas de médaille pour Alec Segaert dans le chrono chez les espoirs: "je visais plus haut"

"Un jour comme aujourd'hui, tout doit bien se passer et ce n'a pas été le cas. C'est assez décevant parce que je visais plus haut", a commenté Alec Segaert, 21 ans, au pied du podium à 54 secondes de l'Espagnol Ivan Romeo, le nouveau champion du monde et à 13 secondes de la médaille de bronze au cou du Suisse Jan Christen. "Je ne pouvais pas donner plus, mais cela fait mal", ajoutant que la pluie et la route humide n'ont joué aucun rôle dans son résultat.

Au deuxième point intermédiaire, Alec Segaert était presque six secondes plus rapide que Roméo, mais l'Espagnol a été particulièrement rapide dans les neuf derniers kilomètres d'un parcours qui en comptait 29,9.