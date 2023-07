Pello Bilbao s'offre la 10e étape, Jonas Vingegaard reste en jaune

L'échappée du jour s'est finalement formée après le Col de Guéry (3e cat., 7,8 km à 5%), deuxième difficulté de la journée, avec Bilbao, les Danois Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) et Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), l'Allemand Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), le Colombien Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), l'Australien Nick Schultz (Israel-Premier Tech) et le Français Warren Barguil (Arkéa-Samsic).

Les hommes de tête ont ensuite été rejoints par l'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën) d'abord et par les Français Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) et Anthony Perez (Cofidis), le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), l'Espagnol Antonio Pedrero (Movistar), le Colombien Harold Tejeda (Astana) et Neilands ensuite.

Dans la Côte de la Chapelle-Marcousse (3e cat., 6,5 km à 5,6 %), dernière difficulté de la journée, Neilands a placé une attaque à 32 km de l'arrivée mais a été repris à 3,2 km de l'arrivée par un groupe composé par Bilbao, O'Connor, Zimmermann, Chaves et Pedrero.

La victoire s'est jouée au sprint et Bilbao s'est montré le plus rapide devant Zimmermann et O'Connor pour décrocher la 16e victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après la 3e étape du Tour Down Under, et la première sur le Tour de France.