Philipsen remercie ses coéquipiers pour sa victoire: "Heureux d'y arriver cette fois-ci"

Tout comme l'année dernière, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s'est imposé vendredi à la basilique de Montaigu-Zichem, à l'occasion de la 3e étape du Tour de Belgique. Cette fois-ci, le Limbourgeois de 26 ans a devancé le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) tandis que l'année dernière, il avait été plus rapide que Fabio Jakobsen et Timothy Dupont dans l'étape d'ouverture.

"Le parcours de l'année dernière était un peu plus difficile qu'aujourd'hui", a déclaré Philipsen après la course. "Lors de la première étape de l'année dernière, la bataille avait été lancée dès le départ. Aujourd'hui, il était plus clair que cela allait se terminer par un sprint massif. Tout comme hier, l'équipe a fait un excellent travail. Je suis content que mon timing ait été bon cette fois-ci et que j'ai pu conclure. Nous avons une équipe forte, donc nous avons clairement misé sur un sprint massif. Maintenant, je peux enfin remercier mes coéquipiers avec une victoire."

Pour Philipsen, il s'agit de la première course depuis Paris-Roubaix début avril. Le sprinteur s'est préparé pour le Tour de Belgique et le Tour de France. "Après l'Enfer du Nord, je n'ai bien sûr pas chômé. J'ai travaillé dur pour retrouver ma meilleure condition physique et c'est évidemment très satisfaisant de revenir avec une victoire. Les choses vont bien, y compris au sprint."