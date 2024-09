Pierre de Froidmont 9e à Lake Placid, Jens Schuermans 12e

La course, courte de 20 minutes, est longtemps restée fermée. Dans la nervosité et les chutes, Koretzky a tiré son épingle du jeu dans les derniers instants avec une attaque puissante, qui lui a permis de s'imposer avec deux secondes d'avance sur le Danois Simon Andreassen et le Sud-Africain Alan Hatherly.

Les deux participants belges à la course masculine, De Froidmont et Jens Schuermans, ont fait partie du grand groupe de tête tout au long de la course, mais n'ont pas réussi à disputer le podium au sprint. De Froidmont a finalement terminé 9e à 8 secondes, Schuermans 12 à 11 secondes.