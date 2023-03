Pogacar devra "bien choisir le moment pour attaquer"

"Pour gagner, il faudra sans doute être le plus fort dans les côtes", a expliqué le jeune coureur (24 ans) qui compte déjà deux des cinq Monuments du cyclisme à son palmarès, le Tour de Lombardie (2021 et 2022) et Liège-Bastogne-Liège (2021).

"Le Vieux Quaremont (2.200 m à 4% de moyenne à 17 km de la ligne) me plaît davantage que le Paterberg (360 m à 13% à 13 km) qui est trop court pour moi", a dit le double vainqueur du Tour de France.

"Il n'y a pas un seul plan car beaucoup de choses peuvent se passer sur une journée de plus de six heures sur un parcours aussi délicat. Ma façon de courir dépendra du déroulement de la course et de mes jambes", a-t-il expliqué, estimant que ce serait "une erreur de se focaliser uniquement sur Van Aert et Van der Poel" même s'il n'a jamais remporté une course d'un jour quand il avait à faire face à ces deux adversaires simultanément.

En cas de succès dimanche, le Slovène imiterait le Français Louison Bobet et Eddy Merckx, les deux seuls à avoir remporté à la fois le Tour de France et le Ronde.