Primoz Roglic s'estime "chanceux" après avoir sauvé sa victoire de justesse

"Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. J'avais les écarts dans le final et c'était vraiment serré mais ça a tourné à mon avantage", a résumé le maillot jaune. Ce dernier a coupé la ligne à 48 secondes de Carlos Rodriguez, arrivé avec Jorgenson, alors qu'il avait 1:02 d'avance sur l'Américain au début de la journée.

"Je pense que je suis juste fatigué après ces journées de montagne. Les trois derniers jours se sont finalement bien passés. Donc j'ai été chanceux, nous avons réussi à conserver l'essentiel et je peux me sentir fier parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de gagner une course comme le Dauphiné. J'ai déjà eu de la malchance, cette fois c'est le contraire, mais ce n'est pas non plus la première fois que je gagne des courses. Il me manque le Tour de France et c'est encore un bel objectif."